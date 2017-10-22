Hırsızlara zincir de dayanmadı

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 03.50 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, lüks semtlere dadanan motosikletli hırsızlık çetesi, sokak arasındaki bir binanın önünde park halindeki 10 bin liralık motosikleti gözüne kestirdi. Sokakta kimsenin olmamasını fırsat bilerek rahatça hareket eden hırsızlar, motosikletin zincirle bağlı olduğunu fark etti. Bunun üzerine hırsızlar, yanlarında getirdiği demir kesme aletiyle yaklaşık 20 dakika boyunca zinciri kesmeye çalıştı. Zinciri kesen hırsızlar ardından direksiyon kilidini kırarak düz kontak yaptıktan sonra motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar motosikleti kurcalamaya başlıyor. Zincirle bağlı olduğunu fark eden hırsızlar ardından yanlarında getirdiği demir kesme aletini çıkartıyor. Hırsızlardan biri zinciri kesmeye çalışırken diğeri de etrafı gözetliyor. Dakikalarca uğraşan hırsız bir süre sonra zinciri kesiyor. Direksiyon kilidini kıran hırsızlar düz kontak yaptıktan sonra motosikleti çalıyor. Hırsızların rahat tavırları ise gözden kaçmıyor. Daha sonra hırsızlar, motosiklete binerek hızla kayıplar karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.