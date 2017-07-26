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Hırsızlar bu yöntem yüzünden sinir krizi geçirdi
Malezya'da bir kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar kırılmaz cam karşısında elleri boş döndüler. İşe o anlar...
26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:14
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:14
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hırsız
kırılmaz cam
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