Hırsıza çağrı: Doktora tezimi getir bilgisayar senin olsun

Hırsıza seslenen Güngör şunları söyledi: Balkondan girmiş. Salonda sandalyenin üzerinde bilgisayarımın olduğu çantayı almış. İşin garip tarafı, evden başka hiçbir şey alınmamış. Bilgisayarımın çalınmasına üzülmüyorum. Bilgisayarımda 4 yıldır emek verdiğim doktora tezim kayıtlıydı. 2 gündür ikinci el bilgisayar satan dükkânları geziyorum. Bilgisayarını bulmak için adeta sokak sokak geziyorum. Şikâyetimi geri alacağım, hem de ona para ve bilgisayar hediye edeceğim. Yeter ki doktora tezimi bana getirsin. Lütfen sesimi duysun ve benim emeklerimi boşa çıkartmasın. Kırkından sonra doktoraya başladım ve şu anda sıfırım. Elimden emeklerim kayboldu gitti.