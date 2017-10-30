Hırsız Yahudiler zeytinliğe dadandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria’da Filistinlilere ait zeytinliklerde yaptığı hırsızlıkları kınadı. Bakanlık yapılan açıklamada, “İsrail askerinin koruması altında Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını gasbetme, ağaçları yakma ve çiftçilere saldırı gibi eylem ve kışkırtıcı hareketlerine devam etmektedir” denildi.

İşgal edilen topraklara yerleştirilen Siyonistlerin, Filistinlilere ait evlere el koymanın yanı sıra ev ve arazilere saldırı gibi uygulamalarının da devam ettiği belirtildi. Bakanlık ayrıca “Yerleşimciler, bulunduğumuz mevsimin başlangıcından bu yana 6 bin zeytin ağacı meyvesini çaldı. Zeytin ağacı başta olmak üzere yüzlerce ağacı kuruttu. Yapılan bu ihlallerin sorumluluğu, doğrudan yerleşimcileri koruyan İsrail hükümetinindir” ifadeleri kullanıldı.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde 8,5 milyon meyve veren zeytin ağacının yanı sıra yaklaşık 2,5 milyon meyve vermeyen zeytin ağacı bulunuyor. Merkezi İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; Filistin’de 2016 yılında yaklaşık 16 bin ton zeytinyağı ve 64 bin ton zeytin üretildi. Filistin’de zeytin ve zeytinyağı satışı milli gelirin yüzde 1’ini oluşturuyor. Filistin’de üretilen zeytinyağının yaklaşık 6 bin tonu iç piyasada tüketilirken kalan kısmı ihraç ediliyor.