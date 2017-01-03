Hırsız ve ev sahibi balkonda… Manzarayı gören şok oldu!

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Merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta yaşlı bir çiftin evine dün gece saat 23.30 sıralarında kimsenin olmadığını sanarak balkondan girmeye çalışan hırsız, yaşlı çift ile karşılaştı. Panik yaparak çıktığı balkondan inemeyen hırsız balkonda bir süre mahsur kaldı. Olayı fark eden mahalle sakinleri, polise haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, ikinci kattaki balkonda bekleyen hırsızı aşağı inmesini istedi. Hırsız balkondan inemeyeceğini söyleyince, polis ekiplerinin yardımıyla balkondan indirilen hırsız gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Hırsızlık vakası mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüldü.