Hırsız PKK sivilleri vurdu

DEAŞ’ın anlaşmayla teslim ettiği Rakka kentinde tüm ev ve işyerlerini didik didik arayıp para, değerli eşya ve malzemeleri çalan teröristler, evlerine soygunlarına şahitlik etmesin diye kimseyi kente almıyor. Rakka’daki aktivistlerden Muhammed İsa Ebu İsa, ‘’PYD, Rakka’nın doğusunda yer alan Meşleb Mahallesi’nde evlerine dönmek isteyenlere izin vermiyor. Mahalle çevresinde örgütün sivil halka ateş açması sonucu biri kadın 12 sivil yaralandı’’ dedi. PKK/PYD’nin Rakka’nın diğer mahallelerine dönmek isteyen sivillere de izin vermediğini belirten Ebu İsa, ‘’PYD, şimdi Rakka’da sivillerin evlerini yağmalıyor. Halk evlerine dönmek istiyor. Örgüt bu yüzden engel oluyor. Zaten kent ABD ile PYD’nin saldırılarında yerle bir olmuş durumda’’ diye konuştu.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR KAÇIŞTI

Ateş açılmasından hemen sonra çekilen görüntülerde aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillerin bir yandan korku içinde kaçıştığı, diğer yandan yaralananların kan kaybını durdurmaya çalıştığı görüldü.

PKK/PYD, ABD destekli operasyonla 17 Ekim’de Rakka’yı DEAŞ’tan almıştı. DEAŞ’lı teröristlerin otobüs ve kamyonlarla kenten ayrılmasına ise izin verilmişti. Amerika’nın talimatıyla bir örgütten diğerine geçen Rakka’da yaklaşık 2 bin sivili katleden PKK’li teröristlerin dükkanları ve evleri yağmaladığı, çaldıkları eşyaları diğer bölgelerde sattığı ortaya çıkmıştı.