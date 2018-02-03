Hırsız diye kovaladılar FETÖ'cü çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'deki kargo firmasının şubesine gelen bir kişi, farklı bir kimlikle kargo paketini almak istedi. Kargo görevlisi, durumdan şüphelenince paketi teslim etmedi. Bunun üzerine kaçmaya çalışan kişi, Sülyeliler Kıraathanesi önünden geçtiği sırada kahvede oturan gençler tarafından hırsız sanılarak kovalamaca ile yakalandı.

Bir süre yerde boğuştuktan sonra, oradan geçen bir jandarma erine teslim edilen ve daha sonra da polis merkezine götürülen şüphelinin kullandığı kimliklerin sahte olduğu belirlendi.

Detaylı incelemede gerçek kimliğinin K.A. (27) olduğu anlaşılan şüphelinin FETÖ firarisi olarak arandığı tespit edildi.