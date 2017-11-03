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Hırsız: Babama göstermek için çaldım

Hırsız ifadesinde, babasının hediye ettiği telefonu uyuşturucu için sattığını, yerine göstermek için bu telefonu çaldığını söyledi.

03 Kasım 2017 Cuma 14:06
Hırsız: Babama göstermek için çaldım

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda telefonla konuşarak yürüyen Gökçek Şahin'in yanına yaklaşan A.F.Y., telefonu alıp kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçamayacağını anlayan A.F.Y., telefonu bir sitenin bahçesine attıktan sonra binaya girip saklandı. A.F.Y., apartman içinde polis-vatandaş işbirliğiyle yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.F.Y., ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

İfadesinde çok pişman olduğunu söyleyen A.F.Y., babası C.Y.'nin kendisine telefon hediye ettiğini, ancak uyuşturucu madde almak için sattığını, babası birkaç kez sorunca paniğe kapıldığını, yerine göstermek için telefonu çaldığını söyledi.

A.F.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:06
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