Hintliler Türk dizilerini sevdi

Türkiye'nin Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin Hindistan'a ilk olarak Ekim 2015'te "Adını Feriha Koydum" dizisiyle girdiğini söyledi.



Hindistan'ın Türkiye dışında Avustralya, Pakistan ve Güney Kore'den de dizi ithal ettiğini belirten Ergen, "Hindistan'da Ekim 2015’te bir tane Türk dizisi vardı, şimdi Hindistan'a satılan dizi sayısı 12’ye çıktı. Bu inanılmaz bir başarı." dedi.

Ergen, Hintli televizyoncuların Türk dizilerini ilk defa Pakistan’daki televizyonlarda görerek, Hindistan’da da yayınladıklarını, "Adını Feriha Koydum" dizisinin çok beğenilmesiyle Hindistan’a Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde birçok Türk film ve dizi şirketini getirdiklerini ifade etti.

Türk dizilerinin Hindistan halkı tarafından beğenilme sebeplerine de değinen Ergen, Türkler ile Hintlilerin aile hayatının birbirine benzediğine dikkati çekerek, "Diğer bazı ülkelerden ithal edilen dizilerde Hindistan toplumuna uymayan aşırılıklar var. Türk dizilerinde bu aşırılıklar yok. Gündelik yaşamda karşımıza çıkan zorluklar, aile içindeki birliktelik, arkadaşlıklar, aşk gibi normal yaşamın içindeki konular var. Türk dizilerinde normal hayatta ne yaşanıyorsa onlar anlatılıyor. Hintliler dizilerde kendisini görüyor bir anlamda. Türkiye, Hintlilerin gözlerinde hem Avrupalı hem Asyalı. O yüzden ilginç geliyor onlara. Dizilerde Türkiye’deki mekanlar ve manzaralar da Hintlilerin beğenisini kazanıyor." diye konuştu.

Hindistan'da oyuncu kültü olduğunu vurgulayan Ergen, Türk oyuncular Hindistan'a geldiğinde Hintlilerin oyunculardan çok etkilendiğini, birçok Türk oyuncunun katıldığı Mumbai Film Festivalinde Türkiye'nin onur konuğu olduğunu belirtti.

Başkonsolos Ergen, uygun bir fırsat yaratıp beğenilen Türk sanatçıları tekrar Hindistan’a getirmek için Kültür Bakanlığı ve diğer çatı kuruluşlarla çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hindistan'da Türk dizilerini Zindagi kanalının satın aldığını belirten Ergen, şunları kaydetti:

"Diğer Hint kanallarının da Türk dizilerini satın alacağını umuyorum. Türk dizilerinin senaryoları çok sağlam. Hindistan'da sağlam senaryolu aile dizilerine çok rağbet var. Hatta buraya içerik de satıyoruz. Yani bazı dizilerin sadece senaryoları satılıyor. Senaryoyu Hindistan’a adapte etmek için yapılırken bile Türkiye’den uzmanlar ve senaristler geliyor. Senaryo önemli zaman alan bir iş. Türkiye bu işi çok iyi yapıyor. Duyguların izleyicilere iyi verilmesi çok önemli."

Ergen, Türk dizilerinin yayınlandığı Zindagi kanalının yakın zamanda internet yayınına geçme ihtimali olduğunu söyledi.

Hindistan'ın kalabalık nüfusuna dikkati çeken Ergen, "Mumbai’de 16 milyon kişi işine gitmek için her gün trenle uzun süre seyahat ediyor. Otobüsleri ve otomobilleri de sayarsanız bu sayı 100 milyonu buluyor. İnsanlar işe giderken yolda istediği dizinin bölümlerini indirdiği telefon uygulamasında seyrediyor, Herkes şu anda dijital platforma para akıtıyor. En başarılı kanallarını internete taşımayı planlıyorlar. Hindistan’da bu dizileri akıllı telefonlarından izlemek için satın alabilecek 300 milyonluk bir orta kesim var. Zindagi'nin internete taşınmasının Türk dizilerinin izlenmesine de katkısı olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA