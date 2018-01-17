Hint ırkçısı Modi hac yardımını kesti

Irkçı Başbakan Narendra Modi’nin hükümeti, ani bir kararla Müslüman hacı adaylarına her yıl yapılan devlet yardımını kaldırdığını açıkladı. Azınlıklarla İlişkiler Bakanı Muhtar Abbas Nakvi, Hindistan’da 1959’dan bu yana Hint hacı adaylarına yapılan yol yardımının bu yıldan itibaren yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.



Bu yardımın Hint Müslümanlarının yararına olmadığını ileri süren Nakvi, karara rağmen bu yıl Hindistan’dan 175 bin hacı adayının kutsal toprakları ziyaret etmesinin tahmin edildiğini söyleyerek, bu rakamın Hindistan için rekor olduğunu dile getirdi.