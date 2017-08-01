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Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti

Hindistan'ın işgali altında tutulan Cammu Keşmir bölgesinde hükümet güçlerinin iki direniş liderini öldürmesi sonucu patlak veren protestolarda bir gösterici hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 16:31
Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in güneyinde Hakripora köyünde direnişçilere düzenlenen operasyon üzerine güvenlik güçleriyle yöre halkı arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 2 direnişçi liderinin öldürülmesi sonucu halkın Hindistan karşıtı protesto düzenlediği, buradaki çatışmalarda da bir göstericinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Keşmir'deki diğer bölgelere de yayılan protestolarda öğrenciler dersleri boykot ederek sokaklara çıktı.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:31
  1. Cammu Keşmir'
  2. Himalayalar
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