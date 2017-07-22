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Hint askerleri 1 direnişçi şehit etti

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir'de Hint askerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi şehit oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:34
Hint askerleri 1 direnişçi şehit etti

Polisten yapılan açıklamada, Beerwah kasabasındaki merkez camisinde cuma namazının kılındığı sırada toplanan bir grup göstericinin devriye gezen askerlere taş attığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan bir maytabın sesini el bombası sanan askerlerin açtığı ateş sonucu 1 kişinin şehit oldu, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge sakinleri ise göstericilerin çok az sayıda attığı taşlardan hiçbirinin askerlere isabet etmediğini öne sürdü.

Görgü tanıkları, protestoya katılanların, bölgedeki genel grev nedeniyle kapalı olan dükkanların kepenklerine taş atmasının ardından askerlerin rastgele ateş açtığını iddia etti.

Olaylarda vücudunun bazı bölgelerine mermi isabet eden yaralı gencin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Keşmirli gencin ölümünün ardından bağımsızlık yanlısı yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte Hindistan karşıtı sloganlar atıldı.

Öte yandan Srinagar'daki Birleşmiş Milletler Askeri Gözlemci Grubu genel merkezine slogan atarak yürüyen Cammu-Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) destekçileri, polis tarafından gözaltına alındı.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:34
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Hindistan
  3. Pakistan
  4. Keşmir
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