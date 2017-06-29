Hindular, Müslümanlara yapılan 'inekliği' protesto etti

Münübe Yılmaz

Hindistan'da bir grup Hintli, Hindular'ın kutsal kabul ettiği ineklerin, Müslümanlar tarafından kesilip yenmesinden dolayı ülkedeki Müslümanlara yapılan saldırıları protesto etti. Çarşamba günü Mumbai, Delhi ve Kolkata şehirlerinde düzenlenen protestolarda, Narendra Modi'nin partisine üye, aşırı sağcı Hindular'ın, Hindistan'da kutsal görünen inekleri kesip yedikleri gerekçesi ile Müslümanlara yaptığı saldırılar kınandı. Protestolarda "İnek terörünü durdurun" pankartları taşınırken, göstericilerden biri Hindular'ın kutsal inekleri anneleri gibi gördüğünü fakat bunun insan öldürmek gibi kötü bir şeye sebep olamayacağını söyledi.

Hindistan'da Müslümanlara karşı yapılan saldırılar, geçtiğimiz Cuma günü, Yeni Delhi'de bir trende 20 Hindu'nun 4 Müslümana saldırıp ikisini ağır yaralamasından sonra tekrar gündeme geldi. Gösterilere katılan Bashruddin Khandawali isimli bir Müslüman da yapılan saldırılardan dolayı ailesi ve kendisi için korktuğunu, artık eve güvenli bir şekilde varıp varmayacağından şüphe duyduğunu ifade etti. Müslümanlara yapılan saldırıları desteklediği söylenen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırılarla ilgisinin olmadığını iddia ederken, Müslüman gruplar Modi'yi ülkenin yüzde 14'lük kısmını oluşturan Müslümanlar'ı korumaya davet etti.

Hindistan'da 2010 yılından bu yana Müslümanlara karşı 63 saldırı olmuş, bu saldırılarda 24 Müslüman katledilmişti.