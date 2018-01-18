Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'dan uzun menzilli balistik füze denemesi

Pakistan'la gerilim içinde yaşayan Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V füzesini denedi.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:01
Hindistan'dan uzun menzilli balistik füze denemesi

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti. 

Yerel basında yer alan haberlere göre, Çin ve Rusya'yı vurabilecek menzile sahip füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini  yazdı.

Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, dünyada uzun menzilli balistik füzelere sahip ülkeler.

Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush,  Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

Hindistan, sınır anlaşmazlığı nedeniyle daha önce Pakistan ve Çin ile  savaşa girmişti. Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır  anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından  savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü. Hindistan ile Pakistan arasında üç savaşa neden olan Keşmir bölgesiyle ilgili anlaşmazlık ise halen devam ediyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım konuşuyor
    1. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    2. Türkiye'den haber bekliyorlar! Hazır..
    3. MHP'nin o ilçe yönetimi feshedildi
    4. Hindistan'dan uzun menzilli balistik..
    5. Afrin ile 'Bismillah'! Asıl hedef..
    6. Hem suçlu hem güçlü! Tramvay yoluna..
    7. Angela Merkel AB'yi Türkiye konusunda..
    8. CASA’nın düşmesi, NATO’yu sorgulamanın..
    9. Ertuğrul Sağlam İran'a...
    10. Arda'ya görülmemiş pankart! Fındık..
    11. Karısından şiddet gören koca eşitlik..
    12. Öz kardeş katili 5 yıl sonra yakalandı
    13. İlk kez konut alacaklara yeni..
    14. Petrol 69 lira seviyelerinde seyrediyor
    15. THY ile Air Moldova ortak uçuşa imza..
    16. Anlaşma sağlandı! Yeni takımı...
    17. Vatandaşa ‘internet eğitimi’ verilecek
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Arda'ya görülmemiş pankart!
    20. Donald Trump, Netanyahu'yu yalanladı!..
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    Harekât öncesi PKK/YPG'ye şok! Teslim oldu
    Harekât öncesi PKK/YPG'ye şok! Teslim oldu