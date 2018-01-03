Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!

Dmitri Rogozin, Hindistan ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın yakın zamanda imzalanacağını bildirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:19
Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, “S-400 sistemleri çok büyük ilgi gördü. Birçok ülkenin sırada beklediğini görüyoruz. Özellikle daha önce bizden hiç silah almayan ülkeler de ilgi gösteriyorlar” ifadesini kullandı.

Hindistan'ın PTI haber ajansı, Aralık ayı ortasında Rusya'nın Rostec Corporation Uluslararası İşbirliği Direktörü Viktor Kladov'u açıklamalarını gerekçe göstererek, Rusya ve Hindistan'ın S-400 uzun menzilli havadan havaya füze sistemlerinin teslimatı sözleşmesinin teknik ayrıntılarını kabul ettiğini ve müzakerelerin çok ileri bir aşamaya geldiğini bildirdiler.

Rus TASS haber ajansı ise, "İki taraf da fiyat, personel eğitimi, teknoloji transferi ve Hindistan'ın alacağı hava savunma füze sistemleri sayısı konusunda uzlaşmaya çalışıyor." haberine yer verdi. 


Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    1. KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    2. Hayatını kurtardığı kişi tarafından at..
    3. Fıtıkçı rot balanscının iş yerine..
    4. Akşener'in iddiası Tokatlıları fena..
    5. BAE'ye büyük şok! Hepsi iptal edildi
    6. Binlerce Sancaktepeli Kudüs için..
    7. İsrail askerleri intihar etmeye başladı
    8. Özbeklere ambargo mu uygulanacak?
    9. Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    10. Avrupa'da şok! Deniz taştı, uçaklar..
    11. Film gibi operasyonla böyle yakalandı
    12. Bir skandal daha: 'Filistin' konulu..
    13. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    14. Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan..
    15. Türk vatandaşlarına o ülke için yeni..
    16. Aksa'ya adanan bir hayat: Şeyh Raid..
    17. Osmanlı düşmanı BAE'ye kötü haber
    18. Almanya tarafını seçti! İran'da bakın..
    19. İsmini değiştirip Pensilvanya'da..
    20. Tam 17 yıldır buraya bakıyorlar...
    AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
    AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!