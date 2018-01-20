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Hindistan'dan nükleer provokasyon

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:04
Hindistan'dan nükleer provokasyon

BD ve İsrail ile askeri ve siyasi işbirliğini geliştiren Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli kıtalar arası Agni-V balistik füzesini test etti. Yerel basında yer alan haberlere göre füze, Abdülkelam Adası’ndan fırlatıldı. Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı. Yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı. Agni-V füzesi tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6'ncı ülke olacak.

PAKİSTAN’A KARŞI ANGİ-I FÜZELERİ

Uzmanlar, Hindistan’ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan’a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin’e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor. Hindistan ve Çin arasında 1962’de Himalayalar’daki sınır anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü.

YÜKSELEN ŞER EKSENİ

Pakistan Meclis Başkanı Rıza Rabbani, ABD, İsrail ve Hindistan eksenin İslam dünyasına büyük bir tehdit teşkil ettiğini kaydetti. İran’da İslam Ülkeleri Parlamenterler Birliği’nin 13’üncü toplantısında konuşan Rabbani, “Bu tehditle başa çıkmak için Ümmetin birliğine ihtiyaç var. Bugün Pakistan ve İran yarın başka bir ülke hedefte olacak” ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN NÜKLEER DENİZ ALTI ÜSSÜ

Çin, Pakistan’daki Gwadar limanında nükleer denizaltı üssü inşasına başladı. Gwadar Limanı, Çin’in ticaret gemilerine ve donanmasına Hint Okyanusu’na çıkış kapısı sunuyor. Nükleer denizaltı filosu, Hindistan donanmasının her hareketini yakından takip edebilecek. Çin ABD kaynaklı çeşitli tehditlerle karşı karşya. Japonya, Avustralya ve Hindistan ile güvenlik işbirliğine yönelmesi, Güney Çin Denizi’ndeki adalar sorunu, Malakka Boğazı’nın kapatılması tehlikesi, gelişen Hint-ABD stratejik ilişkileri ve Hindistan’ın Hint Okyanusu’nu kontrol altında tutma hayalleri Çin’i korkutuyor. Gwadar sayesinde Çin, Hint Okyanusu’ndaki Malakka Boğazı’ndan mallarını Afrika, Avrupa ve diğer ülkelere taşıyan gemilerin engellenmesi halinde, müdahale edebilecek.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:04
  1. Hindistan
  2. ABD-İsrail
  3. Agni-V
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