Hindistan'dan 4 bin km menzilli balistik füze denemesi

Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kurumu (DRDO) tarafından geliştirilen 'Agni-IV' füzesi, Odisha eyaleti açıklarındaki Abdül Kalam Adası'ndan yerel saatle 11.50'de fırlatıldı.

Hint haber ajansı PTI, son teknoloji ürünü donanımlara sahip ve havada kendi yörüngesini düzeltebilen füzenin 1 ton ağırlığındaki nükleer başlığı 4 bin kilometre mesafeye fırlatabildiğini duyurdu.

İKİ BASAMAKLI İSABET DONANIM SİSTEMİ

Ajans, DRDO yetkililerinin, füzenin hem lazer yönlendirmesine hem de kendiliğinden yönelime olanak veren iki basamaklı bir isabet donanımına sahip olduğunu belirttiğini aktardı. Hindistan, 26 Ekim'de de 5 bin kilometre menzilli Agni-V füzesini başarıyla denemişti. Mart ayında da 15 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığındaki, 700 kilometre menzilli nükleer başlık takılabilen Agni-I füzesi tatbikat amacıyla fırlatılmıştı. Öte yandan Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), 2016 raporunda, 100'den fazla nükleer silaha sahip Hindistan'ın, Agni-II, Agni-III, Agni-IV ve Agni-V balistik füzeleriyle de test atışları yaptığına dikkati çekmişti.