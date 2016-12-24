Cloudflare

Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!

Hindistan Maliye Bakanlığı, kızına 74 milyon dolarlık düğün yapan işadamı Gali Janardhana Reddy hakkında inceleme başlattı.

Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 17:51
Bu haber 962 kez okundu

Bangalore kentinde geçen ay, beş gün süren düğünde 50 bin davetli için altın kaplama davetiyeler bastırılmıştı.

ÜLKEDE NAKİT KRİZİ YAŞANIYOR

Hükümetin kalpazanlarla mücadele için 500 ve 1000 Rupi'lik banknotları tedavülden kaldırmasından sonra yaşanan nakit krizinde, milyonlarca kişinin bankamatikler önünde saatlerce sıra beklediği bir dönemde yapılan düğün ülkede büyük tepki toplamıştı.

POLİS ŞİRKETE VE EVLERE BASKIN DÜZENLEDİ

Vergi müfettişlerinin Karnataka eyaletinin eski turizm bakanlarından Reddy'nin Bangalore'a 300 km mesafedeki Bellary adlı madencilik şirketine baskın düzenlendi. Polis, Reddy'nin bazı evlerinde de arama yaptı.

Ayrıca düğünde yapılan harcamaların dökümü istendi.Yolsuzluk iddialarından üç yıl hapis yatan ancak geçen yıl suçu kanıtlanamadığı için kefaletle serbest kalan Reddy, düğün için Bangalore ve Singapur'daki evlerini ipoteğe vererek kredi aldığını ve tüm ödemelerin düğünden altı ay önce yapıldığını söyledi.

Bu arada, SR Hiremath adlı bir siyasi aktivist Reddy hakkında Yüksek Mahkeme'de yolsuzluk davası açtı.

Hiremath, "Halk, 2000 Rupi çekebilmek için bankamatikler önünde kuyruk beklerken düğün için 2 ila 5 milyar rupi para harcamak aymazlık" dedi.

YASA DIŞI MADENCİLİKTEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Eyaletin en zengin adamı olan Reddy hakkında yasa dışı madencilik yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 2011'de Yüksek Mahkeme yargıcı Santosh Hegde tarafından hazırlanan bir raporda Çin'e ihraç edilen demir cevheriyle devletin 3.6 milyar dolar zarar uğratıldığı iddia edilmişti.

Bu rapordan sonra Reddy Eylül 2011'de gözaltına alınmıştı. Reddy'nin serbest kalması için yargıçlara rüşvet teklif ettiği ortaya çıkınca üç yargıç tutuklanmıştı.

 
Etiketlerkalpazanlarla mücadeleBangalorenakit kriziSR HiremathSantosh HegdeReddyHindistan Maliye BakanlığıHindistanişadamı Gali Janardhana Reddy
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Suikast ile araları bozulmadı diye kudurdular!
  • Soylu: Suikastçi ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştık
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • Avrupalılar Erdoğan'a bizzat söylemiş: Siz Müslümansınız, sizi almayız
  • Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!
  • Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu
  • Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama
  • 1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış
  • Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...
  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!

Hindistan Maliye Bakanlığı, kızına 74 milyon dolarlık düğün yapan işadamı…

Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!

Suriye'de Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı…

Halep için Rusya ve İran birbirine düştü!Halep için Rusya ve İran birbirine düştü!

Rusya ve İran, Halep’in kimin tarafından kontrol edileceğine dair anlaşmazlığa…

BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilirBM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Ging, "İdlib'in daha şiddetli…

'İranlı milisler kızlara tecavüz etti''İranlı milisler kızlara tecavüz etti'

Halep kuşatması öncesinde İran’ın 5 binden fazla milis gücü getirdiğini…

Rusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e yolladıRusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e yolladı

Rusya Savunma Bakanlığı Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov'a bağlı özel komandoları…

Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulunduRusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu

NATO Baş Denetçisi Rus Yves Chandelon Belçika'nın Andenne kentinde arabasında…

Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!

İki ayı aşkın süredir devam eden ve yavaş ilerleyen operasyonda,…

PKK'ya son uyarı: VururuzPKK'ya son uyarı: Vururuz

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya seslenerek Sincar bölgesini…