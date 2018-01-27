Hindistan'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı
Hindistan'ın batısında bir yolcu otobüsünün köprüdeki korkuluğa çarptıktan sonra nehre yuvarlanması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.27 Ocak 2018 Cumartesi 11:58
Yerel medyadaki haberlere göre, polis yetkilisi Anil Shinde, Maharaştra eyaletindeki Kolhapur kenti yakınlarında bir otobüsün köprüdeki korkuluğa çarptıktan sonra nehre düştüğünü belirterek, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.
Otobüsün nehirden çıkarıldığını anlatan Shinde, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.
Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.