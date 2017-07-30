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Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü

Hindistan'ın doğusundaki eyaletlerden Orissa'da yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 20:56
Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü

Hindistan'ın doğusundaki eyaletlerden Orissa'da yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet hükümeti yetkilisi Rajendra Panda, Orissa'nın farklı bölgelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölenlerin çoğunun pirinç tarlalarında çalışanlar olduğunu aktaran Panda, bir kişinin de yağmur sırasında sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğünü belirtti.

Ülkede, haziran ayından beri etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller, çöken evler ve yıldırımlar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Gujarat, Rajasthan, Assam, Uttar Pradeş ve diğer eyaletlerde 10 binlerce kişi daha güvenli bölgelere tahliye edildi.

Haziran ve eylül ayları arasında muson mevsiminin yaşandığı ülkede, söz konusu mevsimde yıldırım düşmesi nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 20:56
  1. Hindistan
  2. muson
  3. yıldırım
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