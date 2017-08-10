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Hindistan'da yıkılan Cami yerine tapınak!

Hindistan'da yıkılan bir Cami yerine, tekrardan Cami mi yoksa put tapınağı mı yapılması konusunda anket yapılıyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 02:27
Hindistan'da yıkılan Cami yerine tapınak!

Hindistan'da yıkılan bir Cami yerine, tekrardan Cami mi yoksa put tapınağı mı yapılması konusunda anket devam ediyor.

Hindistan hükümetinin ise "kimin oyu daha fazla çıkarsa o bina inşa edilecek" şeklinde bir açıklama yaptığı bildirildi.

Anket oranlarında ise, put tapınağı yaklaşık 7 milyon oy ile Cami'ye verilen oylara nazaran %3 daha önde...

Biz de dünya müslümanları olarak dünyanın neresinde olursa olsun İslam Dini'nin yücelmesi için gayret göstermek zorundayız. Sizleri zulme 'dur' deyip, hayra vesile olmaya davet ediyoruz.

Oy vermek için tıklayınız: https://goo.gl/AYRtvv 

Not: Karşınıza 3 şık çıkacak, ( b ) şık olan Babri Mescidi'ni seçip vote yazan yere tıklayınız.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 02:27
  1. Hindistan'da yıkılan cami yerine tapınak
  2. Babri Mescidi
  3. Hindistan
  4. Cami
  5. Anket
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