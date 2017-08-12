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Hindistan’da ülkeyi ayağa kaldıran haber! 3 günde 60 çocuk öldü

Hindistan’da bir hastanede son üç gün 60 çocuk yaşamını yitirdi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:12
Hindistan’da ülkeyi ayağa kaldıran haber! 3 günde 60 çocuk öldü

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bulunan bir hastanede son üç gün içerisinde 60 çocuk yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENLERİ HAKKINDA ÜLKEDE İHTİLAF VAR

Euronews'te yer alan habere göre, Hindistan medyası ölümlerin oksijen stokunun yetersiz olması nedeniyle yaşandığını aktardı ancak hastane yetkilileri bazı ölümlere yetersiz beslenmeden kaynaklanan ansefalit hastalığının sebep olduğunu açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada oksijen stokundaki azalmanın başka tedarikçiler tarafından sağlandığı kaydedildi.

BAŞBAKAN SUÇLANIYOR

Ölümlerle ilgili soruşturma başlatılırken muhalefet partileri Başbakan Narendra Modi’yi suçladı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE EN AZ PARA AYIRAN ÜLKE

Gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1’ini sağlığa aktaran Hindistan, sağlık sektörüne en az ödenek ayıran ülkeler arasında bulunuyor.

Haber7

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:12
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  2. Çocuk
  3. ölüm
  4. Narendra Modi
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