Hindistan’da tek boynuzlu gergedanlar tehlike altında

Hindistan’ın kuzeybatısında 40 kişinin ölümüne ve 1,5 milyon kişinin evsiz kalmasına yol açan sel felaketi nedeniyle sular altında kalan Kaziranga Ulusal Parkı’nda yaşayan tek boynuzlu gergedanların hayatı da tehlike altında. Neredeyse yüzde 90’ı sular altında kalan parkta yaşayan dünyadaki en büyük tek boynuzlu gergedan nüfusunun tehlikeye girmesini engellemek için çalışmalar sürüyor.

Çin’de doğup Hindistan’ın doğu kesimini sulayıp, Bangladeş’ten Bengal Körfezi’ne dökülen Brahmaputra Nehri, Muson yağmurları nedeniyle taşarak Hindistan’ın Assam eyaletinde 2 bin 500 köyün sular altında kalmasına neden olmuştu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaşanan felaket nedeniyle binlerce insanın 300’den fazla kampta barınmak zorunda kaldığını ifade etti. Yetkililer, yaşanan felaket nedeniyle yaşanabilecek salgın hastalıklar konusunda ’’maksimum sağlık uyarısı’’nda bulundu.

Hindistan’ın Assam eyaletinin Golaghat ve Nagaon ilçelerinde yer alan Kaziranga Ulusal Parkı, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.