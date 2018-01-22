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Hindistan'da 'şişede cin' satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Hindistan'da 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' masalından esinlenen dolandırıcılar iki kişiye 'şişede cin' satmaya çalıştı. Potansiyel müşterilerini istedikleri parayı vermemeleri üzerine gasp eden 1'i polis 4 dolandırıcı gözaltına alındı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:32
Hindistan'da 'şişede cin' satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın doğusundaki Bardhaman kentinde aralarından biri polis olan 4 kişi Kalküta yakınlarındaki Baguati'de yaşayan bir kişiye 'şişede cin' satmaya çalıştı.

 

'DİLEKLERİ YERİNE GETİREN CİNİN' FİYATININ 15.000 DOLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Hint polisinin verdiği bilgiye göre Baguati'de yaşayan Tapas Roy Çodhuri'ye bir arkadaşı telefon açarak ellerinde satmak için bir şeşede cin olduğunu ve serbest bırakılınca tüm dileklerini yerine getireceğini söyledi.

Bu kişi Çodhuri'ye ilgilenmesi halinde kendisini satıcı ile tanıştıracağını söyledi.

Konuyu bir başka arkadaşı ile tartışan Çodhuri 'cini' arkadaşıyla birlikte görmeyi kabul etti. Bu sırada polisin verdiği bilgiye göre satıcı Hintli adamı arayarak cini yaklaşık 15.000 dolara (10 lakh) satabileceğini söyledi.

OTELDE SOYULDULAR

Dolandırıcılar üzerinde sahte polis arması olan bir araçla buluştukları Çodhuri ile arkadaşını Bardhaman kentindeki bir otele götürdü.

Ardınan bir soda şişesinin içine konulan bozuk parayı göstererek para talep ettiler.

Çodhuri'nin parası olmadığını söylemesi üzerine 4 dolandırıcı adamın ve arkadaşının üzerindeki tüm para olan 600 rupiyi (yaklaşık 7 dolar) zorla aldı ve ikiliyi otel odasına kilitledi.

Çodhuri'nin polisi araması sonucu dolandırıcılar gözaltına alındı. Yerel mahkemenin 4 dolandırıcıyı dün kefaletle serbest bıraktığı açıklandı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:32
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