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Hindistan'da sahte doktor 21 kişiye AIDS virüsü bulaştırdı

Hindistan'da sahte doktor, aynı şırıngayı kullanarak iğne vurduğu 21 kişiye AIDS bulaştırdı. Doktor hakkında şoruşturma başlatıldı.

06 Şubat 2018 Salı 17:48
Hindistan'da sahte doktor 21 kişiye AIDS virüsü bulaştırdı

Hindistan'da sahte doktor, aynı şırıngayı kullanarak iğne vurduğu 21 kişiye AIDS virüsü bulaştırdı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeşh eyaletine bağlı Bangarmau şehrinde artan AIDS vakaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Bangarmau'ya bağlı köylerde Rajendra Yadav isimli sahte doktorun hastalara aynı şırıngayla iğne yapması nedeniyle 21 kişiye HIV virüsü bulaştırdığı tespit edildi.

'NADİR OLARAK ŞIRINGASINI DEGİŞTİRİYORDU'

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın ortaya çıkmasının ardından Yadav'ın kaçtığı bildirildi. Köylüler, sahte doktor Yadav'ın bisikletle köylere gelerek açık havada hastaları muayene ettiğini ve nadir olarak şırıngasını değiştirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerin AIDS'le mücadele kurumu UNAIDS'in raporuna göre, 2,1 milyon insanın HIV virüsü taşıdığı Hindistan'da, hastaların 9 bin 100'ü 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, doktor açığının 500 binden fazla olduğu ülkede bin 674 insana bir doktor düşüyor.

Ülkede hem doktor açığı hem de halkın 500 milyondan fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşaması yüzünden sahte doktor vakalarına sık rastlanıyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:48
  1. hindistan
  2. aıds
  3. soruşturma

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