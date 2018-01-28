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Hindistan’da Müslüman çocuklara alçak saldırı

Padmavati isimli filmden dolayı sokakları savaş alanına çeviren Hindu gruplar, bu kez de Müslüman çocukların okul servisine saldırdı.

28 Ocak 2018 Pazar 14:57
Hindistan’da Müslüman çocuklara alçak saldırı

MÜNÜBE YILMAZ

Hindistan’da gösterime girecek olan ve Müslüman bir hükümdar ile Hindu bir prensesin aşkını anlattığı iddia edilen Padmavati isimli filmden dolayı ülkeyi savaş alanına çeviren radikal Hindu gruplar, bu defa da Müslüman çocukların okul servisine saldırdı. Gösterime girmeden önce gerçekleşen protestolardan dolayı yayını uzun süre ertelenen ve geçtiğimiz günlerde de yoğun güvenlik önlemleri altında ilk gösterimi yapılan filmi aylardır protesto eden Hindular, filimde Müslüman bir hükümdar ile Hindu bir prensesin aşkının anlatıldığını ve bu filimle Müslümanlar’ın sempatik gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek Hindistan sokaklarını yakıp yıkmıştı. Aşırı sağcı Hinduların son vahşeti ise Delhi’deki Müslüman çocukların okul servislerini durdurarak saldırmak oldu. Saldırılan otobüslerdeki çocukların korkuları gözlerinden okunurken, kuuçuk çocukların bulunduğu otobüsleri durdurup taslayan Hindular’ın vahşi saldırılarından dolayı, bölgedeki pek çok okul tatil edildi. Hindistan’ta bir çok sinema da yaşnaan şiddet olaylarından etkilenmemek için filmi yayınlamayacağını açıkladı. Ülkedeki bazı eyalet yönetimleri ise daha önce filmin gösteriminin iptali için  yargıya başvurmu ancak yargı bazı eyaletlerin filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmuştu. Filmin başrol oyuncusu Deepika Paduköne’ye ise aylardır ölüm tehditleri yağıyor.

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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