Hindistan'da kadınlara asitli saldırı

Hindistan'da bir kadın, beşinci kez asit saldırısına maruz kaldı.

BBC'nin haberine göre, polis yetkilileri, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde daha önce dört kez asit saldırısına uğrayan 35 yaşındaki bir kadının tekrar asit saldırısına uğradığını açıkladı.

Kadının Lucknow bölgesinde bir pansiyonun dışındaki çeşmeden su alırken asit saldırısına uğradığını ifade eden polis yetkilileri, adı açıklanmayan kadının daha önceden maruz kaldığı saldırılar nedeniyle polis koruması altında bulunduğunu söyledi.

Polis koruması altında bulunmasına rağmen kadının bir kez daha saldırıya uğraması halk arasında tepkilere neden oldu.

İki kişi tarafından 2008'de mülk anlaşmazlığı nedeniyle asit saldırısına uğrayan kadın, 2012'de iki kez, 2013'te de bir kez benzer saldırılara maruz kalmıştı.

Ülkede her yıl yüzlerce kadın, asit saldırısına maruz kalıyor.