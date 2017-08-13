Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'da heyelan: 6 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonucu toprak altında kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:48
Hindistan'da heyelan: 6 kişi öldü

Himachal Pradeş eyaleti yetkilisi Sandeep Kadam, yaptığı açıklamada, şiddetli mason yağışları nedeniyle Urla köyündeki bir ana yolda meydana gelen toprak kaymasında 2 otobüs ve en az 3 otomobilin toprak altında kaldığını belirtti.

Toprak altında kalan otobüslerdeki 6 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Kadam, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

EVLER HASAR GÖRDÜ

Köydeki bazı evlerin de şiddetli yağışlar sonucu ağır hasar gördüğü bildirildi.

Ülkenin batısındaki Gurajat eyaleti yetkilileri, ay başında yaptıkları açıklamada, muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 218 kişinin yaşamını yitirdiği duyurmuştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:48
  1. heyelan
  2. Hindistan
  3. ölü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Obama'dan ilk açıklama
    1. Obama'dan ilk açıklama
    2. Kahraman görmek isteyenler bu haberi..
    3. Külünk'ten FETÖ uyarısı: Özel..
    4. Beşiktaş istiyordu! Ertuğrul Sağlam aldı
    5. "İstanbul'un bekçileri" yarın akşam iş..
    6. Fenerbahçe'de Demirel depremi
    7. Kadıköy'de cuma namazına giden esnafa..
    8. Batman’da 16 kilogram esrar ele..
    9. Mesut Özil, Barcelona'ya gidiyor
    10. Okurlarımızın dikkatine! İtibar etmeyin
    11. Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Deyrizor,..
    12. Erdoğan: AK Parti'de 'metal..
    13. Başbakan Yıldırım temeli atacak!
    14. Türk olduğu için uçağa almadılar
    15. Fırtına obüslerinin arkasındaki şirket
    16. İzmir’de tacize uğrayan kadını döven..
    17. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu..
    18. Beşiktaş'a müjde! Alexander Milosevic..
    19. Bu dondurma erimiyor!
    20. Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde..
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...