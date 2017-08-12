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Hindistan’da hastanede oksijen yokluğundan 30 çocuk öldü söylentisi

Hindistan’da mahalli yayın organları bir hastane ile oksijen tüpü firması arasında çıkan ödeme anlaşmazlığı sebebiyle, hastalara oksijen verilemediği için 48 saat içinde 30 çocuğun hayatını kaybettiğini yazdı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:47
Hindistan’da hastanede oksijen yokluğundan 30 çocuk öldü söylentisi

Yetkililer ölümlerin oksijen yokluğundan kaynaklandığı iddiasını yalanladı. Bölge hakimi farklı hastalıklardan tedavi edilen çocukların ölümlerinin doğal sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

Hindistan Times gazetesi, Gorakhpur’da bulunan bir devlete hastanesi olan Baba Raghav Das Medical College’de Cuma günü hastalara oksijen verilemediğini, bunun yerine el vantilatörlerinin kullanıldığını yazdı.

OKSİJAN TÜPÜ TEDARİK ÇAĞRISI YAPILMIŞ

Gazete, çocuklar ölürken doktorların oksijen tüpü tedarikçisi Pushpa firmasına oksijen tedarik etmesi için çağrıda bulunduğunu yazdı. Firmanın sınırlı sayıda oksijen tüpü tedariki yaptığı ancak kısa sürede bittiği belirtildi.

Hastanenin oksijen tedarik firmasına 6.9 milyon Hindistan rupisi ($107bin dolar) borcu olduğu firmanın satış sorumlusu tarafından açıklandı.

Hindistan sağlık Bakanı Siddharth Nath Singh, bu olayda ihmali olanlardan hesap sorulacağını belirtirken çocuk ölümlerinin oksijen yokluğundan kaynaklandığı iddiasını yalanladı. Hasta yakınları Perşembe günü oksijen stokunun bittiğini kendilerine bireysel oksijen torbalarının verildiğini söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:47
  1. hindistan
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  3. çocuk
  4. oksijen tüpü
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