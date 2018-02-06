Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'da gizlice karısının böbreğini sattı

Polise şikayette bulunan kadın, ailesinin vadettiği başlık parasını ödeyememesi sebebiyle, hastanede yattığı sırada eşinin böbreğini kendisinden habersiz sattığını iddia etti.

06 Şubat 2018 Salı 18:32
Hindistan'da gizlice karısının böbreğini sattı

Hindistan Times gazetesindeki habere göre, Batı Bengal eyaletinde  yaşayan kadın, kocası tarafından böbreğinin gizlice satıldığı iddiasıyla polise  suç duyurusunda bulundu.

12 yıl önce evlenen Rita Sarkar isimli kadının ailesi, kızlarının  kocası Biswajit Sarkar'a 3 bin dolar başlık parası ödemeyi kabul etti ancak  Rita'nın ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı damatlarına söz verdikleri başlık  parasını ödeyemedi.

Rita, 2 yıl önce yaşadığı mide ağrısı şikayetinin ardından tedavi  amacıyla kocası ve kayınbiraderi tarafından Kolkata şehrinde özel bir kliniğe  götürüldü.

Hastane yetkilileri, apandisti alındıktan sonra midesindeki ağrının  dineceğini belirterek kadını ameliyata aldı. Ameliyatın ardından mide ağrıları  daha da artan kadın, eşine kendisini yeniden hastaneye götürmesi için yalvardı.

Koca Sarkar, ısrarlarına rağmen karısını hastaneye götürmedi ve  ameliyatından hiç kimseye bahsetmemesi için baskı uyguladı. Kocasından habersiz  akrabalarının yardımıyla 3 ay önce hastaneye giden kadına doktorlar sağ  böbreğinin olmadığı haberini verdi.

Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Rita, "O zaman kocamın neden  ameliyat hakkında sessiz kalmam için bana baskı yaptığını anladım. Ailem başlık  parasını ödeyemediği için böbreğimi sattı." diye konuştu.

Rita, ailesinin söz verdiği 3 bin dolarlık başlık parasını ödeyememesi  nedeniyle böbreğinin habersizce kocası tarafından satıldığını düşünerek polise  başvurdu.

Karısının böbreğini gizlice sattığı iddiasıyla Sarkar ve kardeşi  gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, koca Sarkar ve kardeşi, Rita  Sarkar'ın böbreğini bir iş adamına sattıklarını itiraf etti. Olaydan dolayı  ameliyatın yapıldığı hastane ile ilgili de işlem yapılacağı belirtildi.

Hindistan geleneklerine göre, kızın ailesi damada belirli bir başlık  parası ödüyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:32
  1. Hindistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye tarihi şok!
    1. ABD'ye tarihi şok!
    2. Tayvan depremle sarsıldı
    3. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    4. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    5. En güzel dua nasıl edilir?
    6. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    7. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    8. Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti
    9. Tayvan'da deprem meydana geldi
    10. İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!
    11. AP'den yeni karar... Dokunulmazlığı..
    12. Bu çocuklar bazılarından daha yürekli
    13. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    14. O ülkede şiddetli deprem
    15. Ankara'da yeni kaynak bulundu!
    16. '50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
    17. Amerika yalnız: İşte nedeni
    18. Erzurum'da otomobilin bagajından..
    19. CHP hadi bu insanlar için de konuş!
    20. Almanya'da koalisyon anlaşmasında..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor