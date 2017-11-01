Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'da evin çatısına helikopter kapısı düştü

Hindistan'da bir aile, evlerinin çatısına düşen uçak kapısıyla şaşkınlık yaşadı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
Hindistan'da evin çatısına helikopter kapısı düştü

BBC'nin haberine göre, Haydarabad kentinde bir evin üstüne, ağırlığı 20 kilogramdan fazla bir helikopter kapısı düştüğü belirtildi.

Olayın meydana geldiği sırada evin çatısını boyayan bir kişinin öğle yemeği arası verdiği ve kurtulmasının bir şans olduğu ifade edildi.

Polis müfettişi Karan Kumar Singh, düşen kapının dört kişilik eğitim helikopterine ait olduğunu ve alçak irtifada uçtuğunu açıkladı.

Pilotun ve stajyerlerinin emniyette olduğunu aktaran Singh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Aynı bölgede, eylül ayında meydana gelen benzer bir uçak kazasından bir pilot ve stajyeri hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  1. uçak kazası
  2. hindistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
    1. Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı..
    2. Doğumda anne hayatını kurtaran yöntem
    3. Nemrut Dağı ziyaretçi yoğunluğuna uğradı
    4. 'Plaka tanıma sistemi' İpsala'da..
    5. Bu zamlar enflasyonu yükseltecek
    6. ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor
    7. Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki..
    8. Adil Öksüz hakkında sıcak gelişme,..
    9. FETÖ'nün kara kutusu Adil Öksüz..
    10. Amerika'daki yangının zararı 3,3..
    11. HDP Milletvekili Ziya Pir'e hapis cezası
    12. Güvenlik güçleri teröristlere..
    13. Amerika'da polisin şiddet uyguladığı..
    14. BİG Parti Genel Başkanı Yıldız:..
    15. Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya..
    16. Japonlar yeniden 'Abe' dedi
    17. Libya'da hava saldırısı: 17 ölü,..
    18. Öğretmenlere trenlerde yüzde 50..
    19. FETÖ'cülerden "hesap makinesi"..
    20. İstanbul Beyoğlu’nda 20’ye yakın..
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'