Hindistan'da dünyanın en genç kadın pilotu oldu

Çocukluğundan beri pilot olmayı hayal ettiğini söyleyen Divya, uzun süredir büyük gövdeli uçakları uçurmayı istediğini ve sonunda bu hedefini de gerçekleştirdiğini söyledi. CNN'e konuşan Divya, "Hâlâ benim kaptan pilot olduğumu görüp 'O daha küçük bir kız, böyle büyük bir uçağı nasıl uçuracak' diye şaşıranlar var" dedi.