Hindistan'da dünyanın en genç kadın pilotu oldu
Hindistan'da doğup büyüyen Anny Divya, köyünün guru kaynağı oldu. 17 yaşında doğduğu şehirden çıkıp pilotluk okuluna giren Divya, 30 yaşında Boeing 777 kaptan pilotu olarak dünyada bunu başaran en genç kadın oldu.05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:12
Çocukluğundan beri pilot olmayı hayal ettiğini söyleyen Divya, uzun süredir büyük gövdeli uçakları uçurmayı istediğini ve sonunda bu hedefini de gerçekleştirdiğini söyledi. CNN'e konuşan Divya, "Hâlâ benim kaptan pilot olduğumu görüp 'O daha küçük bir kız, böyle büyük bir uçağı nasıl uçuracak' diye şaşıranlar var" dedi.