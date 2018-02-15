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Hindistan'da başlık parası almak için erkek kılığına girdi

Başlık parası almak için erkek kılığına giren bir kadın, sosyal medyadan tanıştığı iki kadınla evlendi.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:28
Hindistan'da başlık parası almak için erkek kılığına girdi

"Hindustan Times"ın haberine göre, geleneksel olarak kadınların erkeklere başlık parası ödediği ülkede, sahte hesap açarak erkek gibi davranan kadın, sosyal medya üzerinden kadınları kandırdı.

Uttarakhand eyaleti polisi, Nainital bölgesinde erkek taklidi yaparak iki kadınla evlenen ve bunlardan birini başlık parası için darbettiği öne sürülen Krishna Sen'i gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI

Başkomiser Janmejay Khanduri, yaptığı açıklamada, sosyal medyada "Sweety Sen" (Tatlı Sen) takma adını kullanan Krishna Sen'in 2013 yılında açtığı sahte sosyal medya hesabında erkek gibi poz verdiği fotoğraflar paylaştığını ve sohbet ettiği 2 kadını kandırarak evlendiğini ifade etti.

Haberde, internetten tanıştığı kadınlardan biriyle 2014'te buluşan ve kadına bir iş adamının oğlu olduğunu söyleyen Sen'in, başlık parası alabilmek için kadını dövdüğü bilgisi paylaşıldı.

Düğününde tanıştığı bir başka kadınla da 2016'da evlenen Sen'in polise verdiği ifadesinde kendisini çocukluğundan beri erkek gibi hissettiğini söylediği aktarıldı.


AA
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:28
  1. Başlık parası
  2. Hindistan

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