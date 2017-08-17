Hindistan'da aslan sürüsü köye indi
Ülkede doğa parkına yakın mesafede olan Rampada köyü gece saatlerinde 12 aslan tarafından ziyaret edildi. Sessizce köye inen aslanlar şaşırtıcı bir şekilde kimseye zarar vermeden köyden çıkıp gitti. Köylüler geçirdikleri tehlikeyi güvenlik kamerası görüntülerini izleyince fark etti.17 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
Hindistan'ın Saurashtra bölgesinde yer alan Rampara köyü, 12 tane aslan tarafından ziyaret edildi.
Salı gecesi güvenlik kameralarına takılan olayda, doğa parkının kuzey sınırından 15 kilometre uzakta bulunan aslanların etrafı araştırdıkları görülüyor.
Av ararken yaşam alanlarından uzaklaştıkları tahmin edilen aslanlar her hangi bir zarar vermeden köyden çıktılar.
1153 kilometrekarelik bir alana yayılan Gir Ulusal Parkı, soyu azalan Asya aslanlarının tek yaşsam alanı.