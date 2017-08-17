Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'da aslan sürüsü köye indi

Ülkede doğa parkına yakın mesafede olan Rampada köyü gece saatlerinde 12 aslan tarafından ziyaret edildi. Sessizce köye inen aslanlar şaşırtıcı bir şekilde kimseye zarar vermeden köyden çıkıp gitti. Köylüler geçirdikleri tehlikeyi güvenlik kamerası görüntülerini izleyince fark etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
Hindistan'da aslan sürüsü köye indi

Hindistan'ın Saurashtra bölgesinde yer alan Rampara köyü, 12 tane aslan tarafından ziyaret edildi.

Salı gecesi güvenlik kameralarına takılan olayda, doğa parkının kuzey sınırından 15 kilometre uzakta bulunan aslanların etrafı araştırdıkları görülüyor.

Av ararken yaşam alanlarından uzaklaştıkları tahmin edilen aslanlar her hangi bir zarar vermeden köyden çıktılar.

1153 kilometrekarelik bir alana yayılan Gir Ulusal Parkı, soyu azalan Asya aslanlarının tek yaşsam alanı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
  1. Hindistan
  2. aslan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den AB'ye Türkiye tepkisi!
    1. İngiltere'den AB'ye Türkiye tepkisi!
    2. "Keşke Irak'ta bir Atatürk çıksa da..
    3. Vaiz atamalarında yeni dönem
    4. FETÖ'cü yarbay tanınmamak için bakın..
    5. İki gündür telefonlar susmuyor! Yüzde..
    6. Otobüs biletleri şimdiden tükenmeye..
    7. Avukat oldu, lise yıllarında kendisini..
    8. Selçuk İnan ezeli rakibe gidiyor!
    9. Amerika'da genç kız bir ay sonra..
    10. AK Parti'den CHP'ye sert tepki!
    11. Otobüs biletlerinin yüzde 80'i satıldı
    12. 7 yaşındaki bir kız çocuğu başbakana..
    13. İzmir’de elektrik aboneliğini..
    14. FETÖ'cü yarbay Karacan Tanınmamak için..
    15. Siirt’te tek makineyle başladı,..
    16. Kanser kan testi ile belirlenecek
    17. Selçuk ezeli rakibe gidiyor!
    18. İstanbul gençlerin buluşma noktası..
    19. Merkel en sevdiği emojiyi açıkladı!
    20. Bakan Jülide Sarıeroğlu'na anlamlı..
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'
    Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?