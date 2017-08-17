Hindistan'da aslan sürüsü köye indi

Hindistan'ın Saurashtra bölgesinde yer alan Rampara köyü, 12 tane aslan tarafından ziyaret edildi.

Salı gecesi güvenlik kameralarına takılan olayda, doğa parkının kuzey sınırından 15 kilometre uzakta bulunan aslanların etrafı araştırdıkları görülüyor.

Av ararken yaşam alanlarından uzaklaştıkları tahmin edilen aslanlar her hangi bir zarar vermeden köyden çıktılar.

1153 kilometrekarelik bir alana yayılan Gir Ulusal Parkı, soyu azalan Asya aslanlarının tek yaşsam alanı.