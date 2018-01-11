Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'da 187 kişi soğuktan hayatını kaybetti

Hindistan’ın kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle en az 187 kişi hayatını kaybetti.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:32
Hindistan'da 187 kişi soğuktan hayatını kaybetti

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, Uttar Pradeş, Cemmu ve Keşmir, Himaçhal Pradeş, Pencap, Haryan, Racastan ve Bihar eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle en az 187 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan yerel medyasında, Uttar Pradeş eyaletinde 143 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 40 kişinin ise son 24 saatte hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan Meteoroloji İdaresi, başkent Yeni Delhi’de soğuk hava dalgası nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde soğuk hava dalgasının etkisinin süreceğini bildirdi.

Hindistan'ın kuzey bölgeleri son birkaç gündür şiddetli soğuk hava şartlarının etkisi altında. Ülkedeki günlük yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava dalgası ve yoğun sis nedeniyle birçok tren ve uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde okullarda geçici olarak eğitime ara verildi. 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:32
  1. Hindistan
  2. soğuk hava
  3. Tsunami
  4. yeni delhi
  5. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat ve cemaat' çıkışı
    1. İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat..
    2. Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
    3. Ülke yangın yerine döndü! Onlarca..
    4. ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü..
    5. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor..
    6. Diriliş ''Ertuğrul'' 102. bölüm fragmanı
    7. Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika..
    8. Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…
    9. Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve
    10. Ufacık mescid bile CHP'yi rahatsız..
    11. Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net..
    12. Yetenekli çocuklara mali destek var
    13. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin..
    14. Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray..
    15. THY, 3. Havalimanı’na hazır
    16. İtalyanlar'a 16 milyon TL..
    17. Borsa, güne yükselişle başladı
    18. Yedek lastikte 1.5 kilo esrar ve..
    19. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    20. CHP buna da karşı! İşgalmiş...
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama