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Hindistan'a gözdağı verdiler! Balistik füze...

Pakistan Deniz Kuvvetleri, balistik füze testi denemesi için 'Seyrüsefer Uyarısı' yayınladı

30 Ocak 2018 Salı 15:43
Hindistan'a gözdağı verdiler! Balistik füze...

Konunun uzmanları bu mesafede bir denemenin ancak Uzun yada Orta Menzilli Balistik bir füze denemesi olabileceğini bildirdi.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim nükleer şova dönüşüyor

Geçtiğimiz hafta da Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etmişti.

Hindistan Savunma Araştırmaları ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) başkanı Dr S Christopher yaptığı açıklamada, "Agni-5'in bu başarılı testleri, ülkenin yerli füze yeteneklerini teyit ediyor ve caydırıcılığını daha da güçlendiriyor" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasında devam eden gerilim nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Pakistan dışişlerinden yapılan açıklama ile Hindistan'a nükleer gözdağı verilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı: Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa buyursun

Hindistan Ordu Komutanı General Rawat Hindistan'ın başkenti Delhi'de Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması durumunda Pakistan'ın nükleer silah kullanımıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, Hindistan ordusunun Pakistan'ın "nükleer blöfünü" gördüğünü ve yönetimden emir geldiği takdirde sınır dışı operasyon düzenlemeye hazır olduğunu söylemişti.

Rawat'ın açıklamasının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hindistan Ordu Komutanı'nın yaptığı açıklama oldukça sorumsuz ve rütbesine yakışmıyor. Eğer Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa, buyursun" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:43
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  4. balistik füze denemesi
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