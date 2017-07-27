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Hindistan'a cihat ilan edildi

Hindistan işgalindeki Keşmir’de yeni bir cihat grubu kuruldu. Ensar Gazve Hind –Hindistan Savaşının Yardımcıları- kuruluş açıklamasını yayınladığı resmi bildiriyle duyurdu.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
Hindistan'a cihat ilan edildi

El Hurr Medya tarafından ilan edilen açıklamada şöyle denildi:

“Bismillehirrahmanirrahim. Hamd, bütünüyle Allah’a aittir. Selatu selam, Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına olsun.

Kahraman Mücahit Burhan Wani’nin şehadetinden sonra Müslüman Keşmir halkının tağut Hint işgalcilerinin zulmünü bertaraf etmek için cihat bayrağını kaldırmasıyla Keşmir’deki cihat uyanş safhasına girdi; ve biz cihat ve Allah’ın yardımıyla ülkemiz Keşmir’i özgürleştireceğiz inşallah.

Bu hedef doğrultusunda, yeni bir cihat grubu, şehit Burhan Wani’nin arkadaşları tarafından Mücahit Zakir Musa liderliğinde kuruldu.

Ensar Gazve Hind’in resmi yayın organının adı El Hurr’dur. El Hurr özgür/bağımsız anlamındadır; ve logosu da şu şekildedir:

Çalışmalarımızın tamamı bu medya aracılığıyla yayınlanacak ve yakında Ensar Gazve Hind hakkında önemli ve detaylı bir açıklama, bu medya aracılığıyla yayınlanacak inşallah.

Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi Allah’a hamd etmekle biter.”

Asyanınsesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
  1. El Hurr’
  2. Burhan Wani
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