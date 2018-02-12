Hindistan ve Pakistan'ı ziyaret edecek

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada ülke Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un İran, Hindistan ve Pakistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Görüşmelerde Özbekistan’ın bu ülkeler ile ikili ilişleri yanında bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Taraflar ayrıca Taşkent'te Mart ayında yapılacak Afganistan sorununun çözümüne ait "Barış süreci, güvenlik alanında işbirliği ve bölgesel işbirliği" konulu uluslararası konferansta hazırlıklar konusunu da görüşecekler.

Özbek lider Şevket Mirziyayev, bu konferansa Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da teklif etmişti.