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Hindistan ve Pakistan ordusu arasında şiddetli çatışma!

Hindistan ve Pakistan ordularının Keşmir kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Hint askeri hayatını kaybetti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 23:24
Hindistan ve Pakistan ordusu arasında şiddetli çatışma!

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016 sonundan bu yana sık sık yaşanıyor.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 23:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Put kıranPut kıran1 sa önce
    Allahım pakistana guc kuvvet birliktelik ve zafer nasip et.Amin
  • SezginSezgin1 sa önce
    Keşmir ve Srinagar İslam coğrafyasının en güzel yerlerinden birisi. Allah Keşmirli kardeşlerimize tez zamanda hürriyet nasib etsin. Amin.
  • CorumluCorumlu1 sa önce
    Kasmirde muslumanlarin filistin gibi kansyan diger yarasi. Alcak ingilizler pakistan ve hindistan daimi olarak birbirleri ile savassin diye kasmiri ortadan ikiye bolmusler ortadogudacoldugu gibi burayada fitne tohumlari ekmisler.
  • vatandasvatandas2 sa önce
    birlesmis milletlerde filistin lehine evet demenin ilk aci sonuclari ebu cehilde en zayif gucsuzden engucluye doru peygambere saldirma taktigini uyguluyordu
  • 4leş Allahım şehitlerimiz varsa şehadetlerini kabul et Amin.4leş Allahım şehitlerimiz varsa şehadetlerini kabul et Amin.2 sa önce
    İşgalci Hindistan Keşmir den defol yoksa Pakistan ordusu ve mücahitler sana bedelini ağar ödetecektir.
  • TanTan2 sa önce
    Herkes kendinden zayıfla savaşıyor. Bunlar cehennemi hak etmediyse kimler haketti...
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