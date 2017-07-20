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Hindistan ve Pakistan arasında çatışma!

Hint ordusunun Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateş sonucu biri asker 3 Pakistanlı öldü. Sınırdaki misilleme ateşinde 5 Hint askeri hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:28
Hindistan ve Pakistan arasında çatışma!

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hint ordusunun açtığı ateşte, biri asker 3 Pakistanlının yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kontrol Hattı'ndaki bazı noktalardan Hint askerlerinin açtığı ateşe karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Pakistan ordusunun misilleme ateşinde 5 Hint askerinin öldürüldüğü, bir kontrol noktasının imha edildiği bildirildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:28
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