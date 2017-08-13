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Hindistan, şimdi de Arakanlı Müslümanları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Hindistan, Myanmar ve Bangladeş’le Arakan Müslümanlarını sınır dışı etmek için görüşmeler yapıyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 22:33
Hindistan, şimdi de Arakanlı Müslümanları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Hükümet sözcüsü, Hindistan’da yasa dışı bir şekilde yaşadıkları gerekçesiyle 40 bin Arakanlı Müslüman’ı sınır dışı etme planları için Bangladeş ve Myanmar ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

On binlerce Arakan Müslüman’ı Budist çoğunluğun yaşadığı Myanmar’da 1990’larda kendilerine yapılan zulümden kaçarak Bangladeş’te yaşamaya başlamıştı, bazıları daha sonra Hindu’ların çoğunlukta bulunduğu Hindistan’a geçmişti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü K.S. Dhatwalia, Myanmar ve Bangladeş’le Hindistan’da yaşayan sadece 14 bin civarında Arakanlı’nın BM Mülteci Ajansı’na (UNHCR) kayıtlı olduğunu, geri kalanının yasa dışı olduğunu ve bu insanları geri göndermekle yükümlü oldukları konularını görüştüklerini, konunun yakında daha da netlik kazanacağını söyledi.

Hindistan İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Kiren Rijiju parlamentoda yaptığı açıklamada, Federal Hükümet’in Eyalet Hükümetleri’ni yasa dışı kalan yabancı uyruklu kişileri tanımlamak ve ülkede izinsiz yaşayan yabancı uyruklu kişileri sınır dışı etmekle görevlendirdiğini bildirdi. iha

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 22:33
  1. myanmar
  2. arakan
  3. hindistan
  4. sınırdışı
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