Hindistan cevizi yağının mucizevi faydaları

Hindistan cevizi yağının cilt bakımından, saç bakımına, yemeklerde kullanmaya ve yağ yakmaya kadar pek çok alanda kullanımı mümkündür. Hindistan cevizi yağı yüzünüz için hem nemlendirici hem temizleyici hem de leke giderici özelliğe sahiptir.

Hindistan cevizi yağı nedir?

Tropik bölgelerde yetişen hindistan cevizi meyvesinin beyaz bölümünün kurutulması ve soğuk sıkım yöntemiyle sıkılmasıyla elde edilen bir yağdır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Hindistancevizi yağının içeriğinde çok yüksek oranda doymuş yağ içerdiğini söylüyor. Uzun zamandır kötü bir şöhrete sahip olan doymuş yağın aslında sanıldığı gibi zararlı değil doğru kullanımı ile vücuda fayda sağlayacağını belirtiyor.

Saraçoğlu, Hindistan cevizi yağının nasıl kullanılacağını şöyle anlatıyor; “Hindistan cevizi yağı bütün ciltlere uygundur, kuru veya yağlı ciltler için hem ferahlık verir hem kırışıklığınızı önler. Çok yeni bir özelliğini bulduk. Ester reaksiyonu verir, bu da demektir ki cildinize sürdüğünüz zaman eğer cilt lekeleriniz yeni yeni çıkmış ise Hindistan cevizi yağı kullanın. Lentigolar için ama ileri yaşta oturmuş bir lentigo varsa kahverengine dönük ise bunun için üç dört ay Hindistan cevizi yağını kullanın, krem gibi.

Hindistan cevizinin buruna gelen o güzel kokusu esterdir. Hindistan cevizi yağı bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Ancak ölçüsünde kullanmaya dikkat etmek gerekiyor.“

Hindistan Cevizi Yağının Saymakla Bitmeyecek Faydaları:

Kilo vermede etkendir: Laurik ve miristik asit benzeri doymuş yağlar içeren Hindistan cevizi yağı karaciğer tarafından işlenir ve hızlı bir şekilde enerjiye dönüşür. Vücuda sağladığı enerjinin yanı sıran makul ölçülerde tüketildiği takdirde metabolizmayı harekete geçirerek kilo vermeye yardımcı olur.

Hastalıklara karşı tam bir kalkandır: İdrar yolu enfeksiyonlarına, diş eti hastalıklarına ve apselere neden olan bakterileri ve mantarları öldürür. Grip, HIV, Tifo ve diğer enfeksiyonlu hastalıklara neden olan virüslerle savaşır. Bağırsaklardaki parazitleri engeller ve bağırsak hareketlerini düzenler. Diğer bağırsak hastalıkları olan, ülser, kolit, huzursuz bağırsak ve chron gibi hastalıkların etkisini azaltır. Reflüye iyi gelir ve atakları yatıştırır. Kemik ve kasları kuvvetlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. İyi kolesterolü yükseltir.

Antioksidan kaynağıdır: Serbest radikallerle savaşan antioksidan kaynağı hindistancevizi yağı, grip, bronşit ve akne oluşumu engellediği gibi yaşlanmayı da geciktirir.

Kulak ağrısına iyi gelir: Hindistancevizi yağı, sarımsak ve zeytinyağı ile karıştırıldığı vakit kulak ağrısını yatıştırır.

Tam bir cilt bakım ürünüdür: Cildi korur ve enfeksiyonları iyileştirir. Göz altı şişliklerini alır. Cildi sıkılaştırır ve kırışıklığı önler. Cildi nemlendirir ve yumuşatır. Cilt yağını dengeler ve akne, sivilce oluşumunu engeller. Dudak bakımında da etkindir.

Saç bakım kremi olarak kullanılır: Hindistancevizi yağı saçı nemlendirirken yağlı bir görünüm bırakmaz, hem maske hem de krem gibi kullanılabilen yağ saça çok güzel bir koku verir.

Varis oluşumunu engeller: Hindistancevizi yağı varis belirtileri başladığı anda uygulanırsa varisi hafifletir.

Egzamayı hafifletir: Egzama bulunan bölgeye sürüldüğü takdirde kızarıklığı ve tahrişi alır.

Hindistan Cevizi Yağı Nerelerde ve Nasıl Kullanılır?

Antik Ayurveda Tekniği “Oil Pulling” Detoksu:

Hindistan cevizi yağının en zor kullanımından biri olan Oil Puilling vücutta detoks etkisi yaratır, dişleri beyazlatır, uykusuzluğu giderir, eklem ağrılarına, migrene iyi gelir. Oil Puilling bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağının ağızda 20 dakika çiğnenmesidir.

Makyaj Temizleyici Olarak Kullanılır:

Saf Hindistan cevizi yağı pek çok kimyasalları bünyesinde barındıran kozmetik temizleyicilere karşık doğal ve iyi bir alternatiftir. Bir parça pamuğa alınan Hindistan cevizi yağıyla temizleyin ve suyla arıtın.

Cilt Bakımı için:

Az bir miktarı bile yeterli olan yağ ile yüzünüz dahi tüm vücudunuzu nemlendirebilirsiniz. Ya da maske uygulaması için, bir miktar sürüp 10 dakika bekletip yıkayabilirsiniz.

Aynı zamanda peeling için de kullanabilirsiniz. Bunun için bir yemek kaşığı Hindistan cevizi ile bir yemek kaşığı toz şekeri karıştırın ve yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Cildinizin pürüzsüzlüğünü fark edeceksiniz.

Saç Bakımı için:

Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra ceviz büyüklüğünde hindistancevizi yağı alın ve elinizde ovalayın. Sıvılaşan Hindistan cevizi yağını saçlarınızın ucuna ve diplerine iyice sürün. En az 10 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Saçlarınızdaki yumuşaklığa ve kokuya bayılacaksınız.

Dişleri Beyazlatmak için:

Hindistan cevizi yağını soda ile karıştırın ve diş fırçanıza bu karışımdan biraz sürün. Ağız içiniz bakteriden arınırken, dişleriniz de beyazlayacaktır.

Doğal Deodorant:

Koltukaltlarınıza ve ayaklarınıza doğal bir deodorant olarak çok az bir miktar Hindistan cevizini sürün ve işi ferah kokusuna bırakın.

Tırnak Bakımında:

El ve tırnak bakımı için bir miktar Hindistancevizi yağını alın ve ellerinizde ovun. Eller ve tırnaklar yumuşarken aynı zamanda parlayacak.

Bebeklerin Korkulu Rüyası Pişiklerde:

Pişikli bölgeye biraz sürüp bezleyebilirsiniz. Ancak bebeklerde sıklıkla görülen alerjik durumlara dikkat edin.

Güneş Yanıklarını Hafifletir:

Bir miktar Hindistan cevizi yağı iyileştirici özelliği ile güneş yanıklarını hafifletir ve soyulmasını engeller.

Hindistan Cevizi Yağı ve Sirke İle…

Hindistan cevizi yağına ve elma sirkesi ile beraber saç bitlerinizden kurtulabilirsiniz. Saçı elma sirkesi ile güzelce ıslatın, yıkamayarak kurumasına izin verin. Sirke kuruduktan sonra, saça bolca hindistan cevizi yağı uygulayın ve bu şekilde bekletin. Daha sonra şampuanla yıkayın.

Bebekler diş çıkartırken…

Bebeklerin kâbusu olan diş çıkarma esnasında diş etlerine çok az miktar sürdüğünüz hindistan cevizi onu rahatlatacaktır.

Böcek ısırıkları ve şişliklere sürün:

Sinek ve diğer böcek ısırıklarına bir miktar sürerseniz bu şişliği ve kaşıntıyı alacaktır. Ayrıca egzamalı bir teniniz varsa Hindistan cevizi yağı ile kızarıklığı ve kaşıntının önüne geçebilirsiniz.

Kesik ve yaralarda:

Ufak yara ve kesiklere uygulanan hindistan cevizi yağı yaranın süratle iyileşmesini sağlayacaktır.

Yemeklerde kullanın:

Hindistan cevizi yağını ister kurabiye ister pilav ister salata yakışacak her yemekte kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ısındığında özelliğini kaybetmediği için diğer doğal yağlara göre oldukça sağlıklıdır. Normal yağ yerine hindistan cevizi yağı kullanarak aynı zamanda yemeklerinize baharatlı bir aroma katabilirsiniz. Makul miktarda kullanıldığı takdirde yağ yakmada ve kolesterol kontrolünde etkin olacaktır.