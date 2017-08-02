Hindistan cevizi suyuna rakip: Kaktüs suyu

Sağlıklı beslenme konusun şimdilerde her zamankinden daha fazla popüler olmaya başladı. Durum böyle olunca sağlıklı yiyecekler tüketmekle birlikte detoks içecekler, bitki suları (Aleo Vera suyu da buna dahil) tüketmek hemen hemen her kadının alışkanlıkları arasına girdi.

Bugün sizlerle bu alanda son zamanlarda en çok öne çıkan kaktüs suyunun faydalarına yakından bakacağız.

Kaktüs suyu antienflamatuar (İltihap sökücü) özelliğe sahiptir.

Hindistan cevizi suyu yıllardır düşük kalorili, sağlıklı ve lezzetli oluşuyla yükselişteydi, ta ki kaktüs suyu ortaya çıkana kadar.

Şimdilerde en az hindistan cevizi suyu kadar tüketilen ve tercih edilen kaktüs suyunun faydaları ise şöyle:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antienflamatuar özelliğe sahiptir.

Kaktüs suyunu daha önce hiç denememiş ve yeni başlayacak olanlar için; tadı hindistan cevizine göre çok daha kolay alışılabilir. İlk içtiğinizde ağzınıza neredeyse çilek aromasını andıran bir tat gelebilir, ayrıca çok hafif ve ferahtır.

Kaktüs suyu hindistan cevizi suyuna göre az kalori ve şeker içerir.

Şimdiye kadar saydığımız artılarının yanında kokteyl severler için kaktüs suyunun bir artısı daha var; ağız kuruluğu ve mide bulantısıyla savaşarak akşamdan kalmışlığı en aza indirir.

Son olarak “neden kaktüs suyunu hindistan cevizi suyuna tercih etmeliyim?” sorularına cevap niteliğinde bir özellik olarak; kaktüs suyu hindistan cevizi suyuna göre az kalori ve şeker içerir.

Dolayısıyla hem lezzetli, hem faydalı hem de az kalorili olmasıyla bugünün kazananı kaktüs suyu.