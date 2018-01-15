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Hindistan büyükelçiliğine füze düştü!

Hindistan’ın Afganistan Büyükelçiliği arazisine güdümsüz füzenin düştüğü belirtilirken olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:37
Hindistan büyükelçiliğine füze düştü!

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, "Bir süre önce Kabil'deki büyükelçiliğimizin arazisine füze düştü. Elçilik tesisinin arka kısmındaki binada küçük hasar meydana geldi. Yangın çıkmadı. Olayda kimse yaralanmadı. Büyükelçimiz, tüm çalışanlarının güvenlikte olduğunu bildirdi" ifadelerini kullandı.

Füzenin kimin ve nereden fırlattığına dair henüz bilgi yok.

Afganistan'da faaliyet gösteren aşırılık gruplarından hiçbiri saldırı sorumluluğunu üstlenmedi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 21:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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