Hindistan balistik füze fırlattı

Bu haber 2.077 kez okundu

Savunma Araştırmaları ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) tarafından yapılan açıklamada, 5 bin kilometre menzilli füzenin, ülkenin doğusundaki Odişa eyaletine bağlı Abdul Kalam Adası'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

DRDO, karadan karaya Agni-V füzesinin 17 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olduğunu kaydetti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Shri Pranab Mukherjee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarılı deneme için DRDO'yu kutladı ve "Bu, bizim stratejik ve caydırıcılık kapasitemizi artıracaktır" ifadesine yer verdi.

Hindistan ordusu, söz konusu füzeyi özel kuvvetler biriminde kullanmayı planlıyor.

Hindistan, mart ayında da 15 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığındaki, 700 kilometre menzilli nükleer başlık takılabilen Agni-I adlı füzeyi tatbikat amacıyla fırlatmıştı.

Kaynak: Milliyet