Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...

İşte Hıncal Uluç'un söz konusu yazısı:

Beylikdüzü'nden, Etiler'deki evime 31 dakikada döndüm, pazartesi gecesi.. Gidişim 1 saat 43 dakika sürdü..

Neden?.

İstanbul'da Trafik Müdürü yok da ondan..

Yani var da, yok.. Klimalı odasında otursun evrak imzalasın.. Bu müdürlük değil.. Sabahtan akşama dolaşacaksın, denetleyeceksin.. Günün her saatinde kilit olan noktalar var, otobanlarda.. Ben biliyorum. Sen de bileceksin.. Sebebini öğreneceksin kilidin.. Karayollarındaki kaldırım mühendislerinin hataları mı, yoksa kendini "Uyanık" sanıp uygar vatandaşı hayvan yerine koyan hayvanoğlu hayvanlar yüzünden mi oluşuyor bu kilidi yaratan "Huni"ler..

Bu terimi duydun mu müdür?. "Huni" nedir, otoyollarda bilir misin?.

Bilmezsin. Oturarak öğrenilmez çünkü..

Sen klimalı odanda keyif sürünce, yollara saldığın polisler de klimalı araçlarında uyurlar tabii..

Sayın İçişleri Bakanına anlattım.. "Polisleri çekin daha iyi Sayın Bakanım" dedim.. "O zaman hiç değilse önünde işlenen suçlara seyirci kalan polislere bakıp, kahrolmayız.."

Bir Trafik Müdürü ne mucizeler yaratabilir, bugünkü imkânlarına zerre eklemeden, sana göstereyim mi?. İster misin?. Yüreğin var mı, çıkalım seninle de öğreteyim mi?.

Şimdi bak.. TEM Otoyolunda hep kilit olan bölgeler var. Karayolları yanlış yol yapmış da ondan.. Ve yapıldığından beri de "Burada bir hata var, düzeltelim" dememiş hiçbiri.. Tekstil Kent mesela.. Merter mesela.. Mahmut Bey gişeleri yaklaşımı mesela?. Buralar tıkanır ve anında pervasız, umursuz hayvan oğlu hayvanlar Emniyet Şeridi'ni babalarının malı gibi kullanmaya başlarlar..

Koysana bu saydığım yerlere birer araç.. Görsün millet gözleriyle, çevrilen, kenara alınan ve en az bir saat bekletilen yaratıkları..

Şimdi bir de Talimhane'den 150 liraya alınan çakarları takanlar türedi, Devletle alay etmek için..

İşte sana, o gece Emniyet Şeridi'ne rahatça dalan ve ihtiyaç anında can kurtarmaya, yangın söndürmeye gideceklere engel olan canilerden sadece çakarlı olanların listesi.. Hepsi 34 olarak, yazıyorum.. Ve de sana soruyorum..

Kim bunlar?.

Çakar takma hakları var mı?.

Çakar takma hakları olsa dahi, Emniyet Şeridi'ne girme hakları var mı?.

Ben Fahri Trafik Müfettişi'yim, sadece Sabah Yazarı değil. Bu yüzden bana cevap vermeye mecbursun. Yazılı cevap..

Anayasa "15 gün" diye sınır koyuyor. Bu defa da cevap vermezsen seni mahkemeye ben vereceğim..

İşte liste.. Hepsi kimdir, nedir bana bildireceksin.. Haklarında hangi işlemin yapıldığını da bildireceksin, tamam mı?.

Hepsi 34 olmak üzere..

FS 1822

EE 3150

FN 7382

NK 9274

JU 2150

ZB 1517

JR 9519

VRB 42

AER 394

JS 8835

BE 2730

JM 5575

FS 7722

DL 2163

Bu arada.. Emniyet şeridine dalan uyanıkların ilerde içeri girerken yarattıkları huni yüzünden durma noktasına gelen trafik içinde, makas atarak gitmeye çalışan bir de polis otosu gördüm. Etraftaki rezilliğin hesabını soracağına, onlar da felaketin bir parçası oldular..

34 A 83827!.

İşlenen suça seyirci kaldığı yetmiyor, bir de kendisi suç işliyor, polisimiz, iyi mi?.