Himmetleri bedelli askerliğe yatırmışlar

MURAT ALAN / İSTANBUL - Fetullahçı teröristlerin, beyinleri yıkanmış örgüt tabanını nasıl sömürdüğünü ortaya koyan belgeleri ele geçirdi. “Okul”, “kurs”, “muhtaç öğrencilere destek” adı altında Anadolu’da toplanan himmetlerin örgütün üst düzey militanları tarafından çarçur edildiği, kimi militanların bedelli askerlik paralarını dahi bu himmet/haraçtan ödeyip “kayınpederin arsasını sattım”, “Bank Asya’ya koydum” şeklinde izah ettiği ortaya çıktı.

HİMMETİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜLER

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan Sabit kod adlı FETÖ militanı 2015 08 26 tarihi 15:33:53’de Hikmet kodlu militana“Yanlış anlamışsan onun için bir yanlışlık olmasın diye hatırlatayım bir KAYINPEDERLİK konusu vardı!!! O benimle senin arandaki bir konuydu, yani başka bir hesapla ilgisi yoktu” diyor. Hikmet ise “Yani hizmetin herhangi bir kasasından, şimdi mesele ora değil, bunu nasıl izah edecen veya edeceğiz” şeklinde yazıyor. Bir süre düşünen ikili, örgüt kasasından alıp harcadıkları parayı bölge muhasebecisine “kayınpederin arsasını sattık” ve “askerlik” “Bank Asya için kullandık” yalanıyla izah etmek istiyor. Sabit kod ByLock üzerinden “Şöyle dersin Sabit abi kayınpederinden kalan arsasını satmıştı, bir kısmını bana askerlik borcu vermişti bir kısmını da Erdal beye( BANK ASYA’YA koysun diye ve bir miktar hâlâ Erdal beyin üzerinde bankada duruyor,) ben sana yanlış aktarmışım vs vs dersin?” ifadelerini kullanıyor.

GEREKİRSE ÜSTÜNÜ ÇİZERİZ

Bölge muhasebecisi olarak adlandırılan şahsa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Hikmet kod Muhammed Eroğlu sözlerini, “Şimdi Ali beye yazarken de mantıklı olmak lazım, Erdal’daki para konusunda öyle olmuştu, sen benim ismim karıştırmadan bu konuyu çöz, iyi bir düşün bir mantıklı izah bul, çünkü Erdal bey konusunda da böyle oldu, çok rahatsız oldum ben. Sanki bölge kasasından cıkmış gibi bir şey yaptık, acil çıkınca ben o hesabi karıştırdım diyebilirsin. Gerekirse üstünü çizeriz” şeklinde sürdürüyor.