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Himmet Karadağ: Blockchain yakından takip edilmeli

Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, Bitcoin'den uzak durulması gerektiğini ancak blockchain teknolojisinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
Himmet Karadağ: Blockchain yakından takip edilmeli

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, blockchain teknolojisinin takip edilmesi gerektiğini ancak Bitcoin'in çok manipülatif olduğunu söyledi.
 
BloombergHT'ye konuşan Karadağ, "Kriptoloji alanına  yatırım yapmayan kuruluşlar ciddi anlamda geride kalacaklar. Ancak Bitcoin çok manipülatif. Kumar oynamak isteyen gitsin piyango bileti alsın. Bugün 3 lira, yarın 3 milyon derken bir sonraki gün aşağı yönlü harekette mağduriyetler yaşamasınlar. Ama finans teknolojisinde yer alan kurumların blockchain teknolojileri ve benzer teknolojileri takip ediyor olması lazım. Hem yatırım maliyetlerini azaltıyor, hem de güvenliği oldukça yüksek seviyelere çıkıyor" diye konuştu.
 
 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
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