Hilvan’da 4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama

Geçen hafta akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi İsa Tektaş Caddesi’nde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ve boşanma davası nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavga için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Olay üzerinde çalışan Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki ekip, olaya karıştıkları belirlenen İ.K., Ö.O., A.O., M.O., İ.O., E.C., Ş.K., Y.O., H.A. ile M.K.’yı yapılan operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Hilvan Adliyesine sevk edilen 10 kişiden İ.K., Ö.O., A.O., M.O., İ.O. ile E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.