Hilmend kentine büyük operasyon başlattı

Taliban, ülkenin güneyindeki Hilmend iline bağlı Gırişk ilçesine yönelik yeni bir saldırı başlattı. Geçtiğimiz haftalarda ilçenin etrafını Kabil hükümeti güçlerinden tamamen izole eden Taliban kuvvetleri, bu sabah saatlerinde ilçe merkezine yönelik saldırı başlattı.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine başlatılan saldırıda Kabil hükümeti güçlerine ait askeri bir karargaha Taliban tarafından bomba yüklü araç saldırısı düzenlendi.



Düzenlenen bomba yüklü araç saldırısının ardından bir grup Taliban savaşçısının askeri karargaha girdiğini ifade eden yerel kaynaklar, saldırıda Kabil hükümeti güçlerinden onlarca kişinin öldüğünü belirtti.

Bölgedeki çatışmalar ile ilgili açıklama yapan Taliban kaynakları, Hilmend ilinin Gırişk ilçesinde düzenlenen bomba yüklü araç saldırısı ve sonrasındaki çatışmalarda Kabil hükümeti askerlerinden 40 kişinin öldüğünü açıkladı.



Bomba yüklü araç saldırısının ilçe merkezindeki en büyük askeri karargahı hedef aldığını beliryen Taliban kaynakları, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Taliban kaynakları Gırişk ilçesinde düzenlenen bomba yüklü araç saldırısına ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Öte yandan Hilmend ilinin merkezi olan Leşkergah ilçesinde geçtiğimiz gün gerçekleşen bir diğer bombalı saldırıda yerel polis karakolu hedef alınmış, saldırıda Kabil hükümeti güçlerinden en az 20 kişi ölmüştü.



Afganistan'ın güneyinde stratejik bir öneme sahip Hilmend ilinin birçok bölgesinde Kabil hükümeti güçleri ile Taliban arasında çatışmalar yaşanıyor. Taliban il merkezinin kırsalında büyük bir alanı kontrol altında tutarken, hükümet güçleri sadece ilçe merkezlerinde varlık gösterebiliyor.



Taliban Hilmend ilinin ilçe merkezini de büyük oranda kuşatma altında tutuyor.

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